L’Italia è campione d’Europa. Vittoria per la Nazionale di mister Mancini che ha battuto l’Inghilterra ai rigori nella finale a Wembley.

«Non so cosa dire, questi ragazzi sono stati meravigliosi. Stasera siamo felici, è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Spero che festeggino» ha commentato Roberto Mancini, commosso, ai microfoni della Rai.

Sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Tutto vero”.