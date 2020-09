Lite in strada, calci e pugni anche alla Polizia: arrestato un giovane | Password Magazine

ANCONA – Offese ed urla tra due giovani, arriva la volante della Polizia. È accaduto ieri, in via Macerata, durante il consueto servizio di controllo del territorio della Polizia: notando i due giovani ubriachi litigare fino ad arrivare quasi alle mani, i poliziotti prontamente sono intervenuti per sedare gli animi: a quel punto però uno dei due ragazzi coinvolti, di 24 anni, ha cercato il contatto fisico con l’altro e iniziava ad offendere con frasi oltraggiose e ad avere un atteggiamento ostile anche nei confronti degli Agenti cercando di colpirli con calci e pugni. Portato in Questura dopo gli accertamenti di rito è stato tratto in arresto per resistenze e minacce a pubblico ufficiale.