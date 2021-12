Lite in strada, denunciato un uomo con mazza da baseball | Password Magazine

JESI – I Carabinieri della Compagnia di Jesi, durante la notte scorsa, hanno denunciato un uomo per detenzione abusiva di armi e oggetti atti ad offendere. A seguito della segnalazione di una lite in strada, i militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti in una zona periferica di Jesi per ristabilire l’ordine. Durante i controlli, un uomo – italiano e sulla quarantina – è stato trovato in possesso di una mazza di baseball. L’uomo è stato denunciato, la mazza in questione non sembra sia stata utilizzata nella lite: il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di evitare che la lite degenerasse in violenza.