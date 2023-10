Lo jesino Edoardo Clementi 3° ai Campionati Assoluti di JUDO - Password Magazine

JESI – Lo jesino Clementi Edoardo è arrivato al terzo gradino del podio ai Campionati Italiani Assoluti di Judo svoltisi a Brescia.

L’atleta della Judo Samurai Jesi, dopo un inizio titubante, ha innestato il turbo ed ha vinto tutti gli incontri fino alla finale per il terzo posto. Una finale molto combattuta, dove è andato in vantaggio per wazari (termine per indicate un grande vantaggio) ed è riuscito a mantenerlo fino alla fine, raggiungendo così per il terzo anno consecutivo un podio ai Campionati Italiani Federali di JUDO.

Infatti nel 2021 ha vinto i Campionati italiani della categoria JUNIOR, poi nel 2022 si è classificato al secondo posto e quest’anno, ha raggiunto il 3° posto ma agli Assoluti, quindi in una categoria superiore. Si è comportata bene tutta la delegazione degli atleti jesini composta da Riccardo Coppari, Andrea Coppari, Klajdi Bitri e, appunto, Edoardo Clementi proiettato ormai a rappresentare il meglio del judo marchigiano. Un riconoscimento al lavoro costante e competente della società jesina della Judo Samurai Jesi.

E non finisce qua, l’anno sportivo 23-24 sarà pieno di impegni agonistici, tecnici e sociali e la Judo Samurai sarà impegnata su tutti i fronti con atleti e judokas di alto livello di preparazione. Il prossimo impegno è il Gran Prix di Policoro il primo week-end di novembre.