Lo Stupor Mundi a Parma diventa Federico II «di Svezia», la gaffe fa il giro del web

Nella lapide commemorativa Federico II di Svevia diventa «di Svezia». Una gaffe che non è sfuggita agli jesina, seppur avvenuta a Parma, ieri in Consiglio comunale, in occasione delle celebrazioni del 770° anniversario della storica battaglia del 1248 che portò alla sconfitta dello Stupor Mundi. La foto del sindaco di Parma Federico Pizzarotti che svela la lapide contenente l’errore è rimbalzata su diverse bacheche social di cittadini e non solo.

Un errore ammesso da Pizzarotti, corso subito ai ripari: «Ce le hanno cantate di brutto e va bene – ha dichiarato – Alcuni ci hanno dato degli ignoranti, ma fa lo stesso e lo dico col sorriso: pazienza pure per le loro offese. Siamo di fronte alla più naturale e ordinaria delle situazioni, di quelle che non dovrebbero capitare ma, ahimè, capitano a tutti: l’errore umano. Una volta svelata la lastra commemorativa abbiamo visto tutti e subito che al posto di Svevia c’era scritto Svezia. Eravamo lì e lo abbiamo colto. Negligenza anche nostra, perché avremmo dovuto ricontrollare la lastra una volta arrivata in Municipio.