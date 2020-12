Lockdown di Natale, da oggi l'Italia in zona rossa | Password Magazine

Lockdown di Natale, da oggi tutta l’Italia è in zona rossa per gli effetti del Decreto sul Natale.

Cambiano dunque le disposizioni riguardo a spostamenti, visite a parenti e amici, negozi, bar e ristoranti.

Nei giorni festivi e prefestivi – quindi 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio – l’intero Paese sarà in zona rossa. Torna il lockdown con possibilità di spostarsi solo con l’autocertificazione per per motivi di lavoro, necessità e salute. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio scatta invece la zona arancione su tutto il territorio: saranno consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune e quelli per i cittadini che vivono in comuni con meno di 5mila abitanti, per un raggio di 30 chilometri.

Questa una delle deroghe concesse dal Governo, insieme alla possibilità (sia nei giorni festivi che feriali e fino al 6 gennaio) di poter effettuare tra le 5 e le 22 uno spostamento verso un’altra abitazione, purché si resti all’interno dei confini regionali.

Le regole su spostamenti e visite

Questo vuol dire che è consentito andare a trovare parenti e amici ma solo una volta al giorno e negli orari consentiti. Lo spostamento è consentito al massimo per due persone, a cui si possono aggiungere minori di 14 anni, disabili e persone non autosufficienti. Sì anche agli spostamenti per raggiungere i luoghi di culto e prendere parte alle funzioni religiose.

Con l’Italia in zona rossa, sono chiusi bar, ristoranti e tutte le attività di ristorazione (concesso l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti orari) ma anche centri estetici e negozi, mercati e centri commerciali. Restano aperti supermercati, edicole, farmacie, parrucchieri e tabaccai.

Sono autorizzate anche le passeggiate e l’attività motoria in forma individuale nei pressi della propria abitazione e anche l’uso della bicicletta. Dal 28 dicembre, ma solo fino al 30, torneranno le regole della zona arancione, con negozi aperti e bar e ristoranti chiusi.

Multe per chi infrange le regole

Chi infrange le norme su spostamenti e limitazioni rischia sanzioni da 400 a 3.000 euro.