Lorella sopravvissuta al covid: «Un inferno che mi ha segnata» | Password Magazine

CASTELBELLINO – «Sono pronta a metterci la faccia purché la gente capisca: il covid esiste, non abbassate la guardia. Io ne porto ancora i segni, nel corpo e nell’anima». Ha deciso di rompere il silenzio Lorella Lombardelli, 52 anni, di Castelbellino, sopravvissuta al virus dopo un lungo calvario iniziato a marzo, durante la prima ondata.

Moglie e mamma, Lorella è operaia in un’azienda metalmeccanica: «Al momento, a causa degli strascichi della malattia, non sono ancora nelle condizioni fisiche di tornare a lavoro – racconta – Ho passato un vero inferno. Mi ci è voluto tempo prima di metabolizzare lo sconvolgimento che il coronavirus ha portato nella mia vita e in quella dei miei familiari. Ora però ho deciso di far sentire la mia voce, il mio messaggio deve arrivare a tutti: il virus c’è e può attaccare chiunque. Io sono sempre stata in salute, non avevo malattia pregresse, eppure il contagio ha rischiato di portarmi alla morte».

Lorella è stata una delle pazienti della cosiddetta «prima ondata»: a marzo ha iniziato ad accusare un leggero mal di gola, accompagnato a qualche linea di febbre.

«L’indomani i sintomi erano quasi spariti – ricorda la donna -, poi invece il giorno seguente la febbre ha ripreso a salire. Il 19 marzo ho iniziato a respirare male e ad avere i primi colpi di tosse. A quel punto il medico di famiglia, che aveva monitorato tutta la situazione, mi ha indirizzata al Pronto soccorso di Jesi». Lorella arrivava al Carlo Urbani la sera stessa, per sottoporsi a tutti gli accertamenti. L’analisi delle lastre non lascia spazio a dubbi: è covid. «Mi ricoverano d’urgenza, il 20 marzo entro in terapia intensiva e mi intubano per una polmonite interstiziale – continua la donna -. A quel punto, vado in coma. Resterò al reparto intensivo per un mese». È solo l’inizio del lungo calvario: seguiranno una tracheotomia e ripetuti cicli di pronazione: «Sdraiata per svariata ore sul letto a pancia in giù, con il passare dei giorni sul viso sono apparse le prime ferite da decubito – aggiunge Lorella -, le avevo anche sulla testa».

Le ferite hanno lasciato le cicatrici, ancora oggi evidenti sul suo volto: «Forse non andranno più via – dice ma sono sopravvissuta. Mi avevano dato per morta. Avevo aghi dappertutto. Risvegliatami dal coma, non potevo parlare, per comunicare scrivevo su un foglio come meglio potevo. Poi grazie allo splendido lavoro svolto dai medici del Carlo Urbani è iniziata per me la discesa».

Arriva il trasferimento al reparto sub intensivo e poi al Covid 3. «Il 9 maggio mi dimettono dall’ospedale, torno a casa ma resto in isolamento perché ancora positiva – prosegue il racconto -. Dopo due mesi a letto, ho dovuto fare la riabilitazione e, finché non negativizzata, mi sono esercitata da sola. Forse è proprio questo l’aspetto più devastante della malattia, la solitudine».

Nei mesi trascorsi in ospedale, a Lorella non era consentito avere visite.

«Gli unici contatti con la mia famiglia avvenivano attraverso un tablet, è stato straziante». A darle conforto solo lo sguardo dei medici e del personale sanitario che se ne prendeva cura: «Mi sorridevano con gli occhi, non lo dimenticherò mai. La loro umanità è stata per me di grande conforto – aggiunge Lorella -. Ringrazio tutto il reparto di Terapia Intensiva, egregiamente diretto dal dott. Tonino Bernacconi, vero modello di buona sanità. Grazie anche alle dottoresse Antonella Jorio e Roberta Fabbracci che sono state per me punti di riferimento. Così come il medico di famiglia, il dott. Giorgio Senesi, che è stato un pilastro». Ora che il peggio è alle spalle, resta la paura: «Proteggete voi e gli altri, indossando correttamente la mascherina. Portarla sotto il mento o sotto il naso non è sicuro. Non lamentatevi per lo stop alla movida: pensate piuttosto alle battaglie che avvengono negli ospedali ogni giorno. I sanitari sono persone che fanno un lavoro estenuante eppure non mancano mai di far sentire la loro vicinanza ai più fragili».