«L'ospedale Carlo Urbani ha bisogno di manutenzione» | Password Magazine

JESI – «Abbiamo appreso che il Consiglio regionale ha approvato il rifinanziamento della legge con cui nel 2020 è stata istituita la Giornata Carlo Urbani con uno stanziamento di 30 mila euro per le celebrazioni. Questa decisione ci trova assolutamente d’accordo ma crediamo che non faccia onore alla sua memoria lo stato in cui versa l’Ospedale di Jesi a lui intitolato». Così interviene il Tribunale per i Diritti del Malato di Jesi tramite il coordinatore Pasquale Liguori: «Ci riferiamo non solo al depauperamento della qualità dei servizi che sta subendo a seguito della cronica carenza di personale e del taglio dei posti letto ma anche al cattivo stato manutentivo della struttura, dell’impiantistica (climatizzazione) e al degrado in cui versano i terrazzamenti dell’ospedale.

Le foto che documentano tutto ciò ci preoccupano molto in vista non solo di possibili infiltrazioni di acqua ma anche per una questione di igiene ambientale: i terrazzi cosi tenuti sono fonte di accumulo di escrementi di volatili oltre che di ristagni d’acqua che poi favoriscono il proliferare di zanzare, un fenomeno che ogni anno sistematicamente affligge i pazienti della struttura. E allora magari un piccolo stanziamento delle Istituzioni per la manutenzione non farebbe dispiacere chi ha dato il suo nome a questo Ospedale».