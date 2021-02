Love is in the "hair" con Parrucchieri Hairsense | Password Magazine

info-promo

JESI – Arriva San Valentino e, con l’occasione, anche idee per la testa da condividere con il vostro lui o lei. Parrucchieri Hairsense, il salone di Romina Sommonte e Leonardo Cerioni in viale della Vittoria, a Jesi, è pronto a suggerirvi pensieri speciali per festeggiare il giorno degli Innamorati.

«Forse quest’anno non ci saranno le cene a lume di candela al ristorante o le fughe romantiche lontane dal periodo d’emergenza che stiamo vivendo – fanno sapere Romina e Leonardo – ma San Valentino resta una ricorrenza importante per molte coppie che, nonostante tutto, scelgono questa data per scambiarsi gli auguri e doni. Per questo, abbiamo pensato a una CARD regalo, per lui e per lei, disponibile qui in negozio, per l’acquisto di un prodotto, di un trattamento speciale o addirittura un cambio di look».

Ecco alcune idee direttamente dall’angolo retail del salone, recentemente ristrutturato: per lei la maschera Color Fresh della Wella (foto sopra), una maschera pigmentata che, con una formula delicata sui capelli, consentono di mantenere o trasformare il colore da casa. Esistono nuance natural, che rafforzano le tinte classiche, e quelle Crazy, per osare con tonalità come il rosa, il celeste e il viola.

Per lui invece in coppia Shampoo della System Professional tre in uno (capelli, corpo e barba) e conditioner emolliente che nutre i capelli in profondità.

Il prodotto del mese. Parrucchieri Hairsense, da sempre sensibile a tematiche sociali e ambientali, in un’ottica green suggerisce l’acquisto di shampoo System Professional che, una volta terminato, può essere ricaricato in salone. Con il servizio di ricarica si risparmia sul prodotto e si rilascia meno plastica nell’ambiente.

L’offerta. Phon Ghd hair, disponibile in vari colori, a 149 € invece di 179.

LA CLIENTE, LUCIA LOSA

«Venire da Romina e Leonardo è sempre un vero piacere, ti regalano un momento di coccole tutte per te. Quando ho un occasione speciale riescono sempre a superare le mie aspettative con idee nuove e particolari. Consiglio a tutti di venire».

Parrucchieri Hairsense

viale della Vittoria, 34 – Jesi

Telefono 0731 720799

Fb: Parrucchieri Hairsense

Instagram: @parrucchierihairsense