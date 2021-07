Luca Bernardi, Consulta Nuove generazioni: «Daremo seguito alle tue battaglie» | Password Magazine

JESI – Si svolgeranno domani, lunedì 12 luglio alle 17, i funerali di Luca Bernardi. Ieri la notizia della scomparsa del 35enne jesino, fondatore della rete obiettivo Adicaf per i diritti dei disabili e l’assistenza domiciliare indiretta, dal 1999 costretto a letto per la Distrofia Muscolare di Duchenne.

A ricordarlo, anche la Consulta delle Nuove generazioni, l’ istituto di partecipazione che ha come principale obiettivo quello di avvicinare i giovani all’attività politica, culturale e sociale della città: «Se tutto questo è stato possibile è anche grazie a Luca Bernardi. Luca era un punto di riferimento nel mondo del volontariato, sempre a fianco dei giovani e delle persone fragili anche in campo educativo e sociale. Lo caratterizzava la sua passione civile, dedicandosi convintamente agli altri con una voglia immensa di fare e di vivere. Tutta la Città lo ricorda per la sua grande lezione, autentico testimone di vita, Luca ha illuminato le attività di molti giovani alimentando nuovi sogni e trasmettendo la sua generosa simpatia. In ultimo ha collaborato proprio alla stesura della bozza del regolamento della consulta delle nuove generazioni. Adesso da lassù, siamo certi che continuerà ad esserci. Ciao Luca e grazie per quello che hai donato alla tua comunità, te ne saremo sempre grati. Da parte nostra inizieremo sin da subito un lavoro importante per raggiungere gli obiettivi che si pone questo organismo e daremo seguito anche alle tue battaglie. Il direttivo della Consulta».