Luciano Loccioni il nuovo comandante della polizia locale di Falconara. | Password Magazine

JESI – E’ Luciano Loccioni il nuovo comandante della polizia locale di Falconara. Lo ha nominato il sindaco Stefania Signorini, che ha scelto il candidato insieme alla Giunta, tenendo conto delle indicazioni della commissione tecnica che ha valutato i curricula dei candidati.

Originario di Jesi, 44 anni, Loccioni viene dal comando del corpo unico di polizia locale di Gradara e Gabicce Mare, che guida dal 2017, dopo essere stato comandante a Gradara dal 2012. Laureato in giurisprudenza, il nuovo comandante falconarese ha conseguito successivamente un diploma di specializzazione in studi sulla pubblica amministrazione e ha tenuto corsi in materia di contraffazione e di controlli sui circoli privati e sulle attività del terzo settore. Scrive articoli su riviste specializzate e collabora con una start-up legata al Politecnico di Torino.

«Ho scelto insieme alla Giunta sulla base dei giudizi espressi dalla commissione tecnica che ha valutato i candidati – dice il sindaco Stefania Signorini –. Mi ha colpito l’ottima preparazione e le competenze acquisite sul campo, oltre al giudizio positivo in merito alle sue capacità relazionali. Luciano Loccioni è apparso molto dinamico e motivato da una forte volontà di crescita, pronto a guidare il Comando falconarese, in un territorio che conosce bene, essendo cresciuto tra Ancona e Jesi.

La commissione ne ha apprezzato anche la capacità di far leva sull’unione e sulla collaborazione tra il personale, caratteristica che gli ha permesso di affrontare le sfide che i cambiamenti spesso comportano. Tra le qualità evidenziate, la capacità di direzione e di ideare soluzioni pratiche e innovative delle problematiche da affrontare, anche con l’utilizzo degli strumenti informatici.

Luciano Loccioni è stato scelto tra una rosa di tre nomi selezionati dalla commissione, tra i quali figuravano quello di Roberto Benigni, comandante a Numana e di Sirio Vignoni, comandante a Porto Recanati.

«Non è stato facile decidere – dichiara il sindaco – vista la preparazione e le competenze di tutti e tre i candidati. Attendiamo al più presto a Falconara il nuovo comandante Loccioni e nel frattempo voglio ringraziare, per il grande impegno da sempre dedicato alla polizia locale, il comandante Alberto Brunetti, che comune resterà dirigente di Servizi sociali, Sport, Scuola e Politiche giovanili nel nostro Comune: il suo lavoro è e resterà prezioso per la città».