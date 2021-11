Lucrezia e Marta, due amazzoni jesine sul podio del Fieracavalli | Password Magazine

JESI – Podio jesino alla Fieracavalli di Verona, targato Circolo Ippico Le Noci. Lucrezia Ricci, 16 anni, e Marta Mascioni, 14 anni, si sono aggiudicate rispettivamente il primo e secondo posto nel Gran Premio 123×123 – Bronze Tour. Partecipavano alla competizione 50 amazzoni da tutta Italia e, dopo una prima selezione, le due jesine sono arrivate tra le prime cinque che avevano accesso alla finale. Sabato scorso, Lucrezia, in sella a Forrest Gump Grey, magnifico grigio italiano, ha vinto il prestigiosissimo Trofeo all’interno della cornice di Fieracavalli. Marta, in sella allo straordinario italiano Red Passion, si è piazzata sul secondo gradino del podio. Ma non è finita qua: dal Circolo Ippico Le Noci un meritatissimo applauso anche a Lisa Pierini, 15 anni, in sella al giovane Anneo, alla sua prima competizione nel Bronze Tour; e a Chiara Bambini, 20 anni, che, in sella ad Hacker DV, è stata l’unica jesina in gara nel Silver Tour, dove i cavalli saltano l’ostacolo a 1,25 m e non 1,15 come nel Bronze (1,30 nel Gold, ndr).

«Un risultato notevole per le nostre allieve, su un palcoscenico prestigioso che si accompagna a tracciati assolutamente impegnativi e con alto livello di difficoltà – fa sapere Francesca Gironi del Circolo ippico Le Noci -. Un grandissimo applauso va anche ai loro cavalli, compagni di questa importante avventura. I percorsi, come detto, erano molto tecnici e tutte le nostre ragazze e i rispettivi cavalli li hanno affrontati con grande grinta e determinazione sapientemente guidate dal loro istruttore Gianni Morici».

Avere quattro allieve selezionate per il Fieracavalli di Verona è stato già motivo di orgoglio e soddisfazione per il Circolo: «Per le nostre giovani amazzoni è stato emozionante misurarsi in una cornice del genere – prosegue Gironi -. É inoltre il coronamento di innumerevoli giornate di lavoro, dato che chi fa equitazione a livello agonistico si allena tutta la settimana».

Il Circolo ippico Le Noci, con una storia di quasi 20 anni alle spalle, da quattro si è trasferito a Jesi, in via Piandelmedico, e conta più di 200 allievi tra bambini, amazzoni e cavalieri. A questi, si aggiunge un’equipe di professionisti dediti agli animali . «Importante per chi effettua questo tipo di competizioni – spiega Gironi – è sviluppare una buona intesa con il cavallo: la coppia costituisce un binomio, i due sono un’unica testa. Ma ci vogliono mesi, è qualcosa che si costruisce con il tempo…».