L'Università di Camerino approda a Jesi: «Studenti fatevi trovare!» | Password Magazine

JESI – Si è svolto questa mattina l’ultimo di una serie d’incontri tra l’Ugl Funzioni Locali, rappresentato dalla Dottoressa Anna Grasso, il Comitato Studentesco rappresentato da i due dottori Luigi Battiloro ed Emanuele Zenobi, i Direttori di Compartimento dell ‘Università di Camerino, la prof. Anna Cardellini, il prof. Marco Giovagnoli e il professor Rocco Favale. Già in passato, prima del Covid, le dichiarazioni di intenti tra i soggetti sopra indicati, la Fondazione Colocci ed il Comune di Jesi, avevano fatto presagire il buon esito del passaggio a Jesi della prestigiosa Università di Camerino dopo l’addio di quella di Macerata. Dopo l’incontro di oggi si parte, i punti oggetto di discussione sono stati:

1) Le iscrizioni aprono già da domani 15 Luglio;

2) Tasse: sia per il part-time sia per il full time saranno commisurate all’ISEE dell’iscritto e all’importo risultante si applica anche un 20% di sconto;

3) Le lezioni che si terranno a Jesi saranno di 4 ore giornaliere (3 ore di teoria + 1 di Laboratorio);

4) L’ attivazione dei corsi è subordinato ad un numero minimo di partecipanti pari a 10;

5) Le lezioni saranno distribuite tra ottobre e maggio;

6) Alla fine di ogni corso ci sarà un appello d’esame ad hoc;

7) A fine settembre verrà organizzato un’Open day di apertura dei corsi

8) Per il primo anno di immatricolazione l’iscrizione è gratuita

9) Corsi che si sposterebbero a Jesi:

– Giurisprudenza (LMG -01);

– Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell’UE.

Grande soddisfazione e ottima intesa tra tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, per il solo bene ed interessi degli studenti.

(Da Ugl)