Lupidi lascerà il Comando di Polizia locale di Jesi | Password Magazine

JESI – Dal prossimo 10 settembre il dottor Cristian Lupidi cesserà l’incarico di dirigente del Comando di Polizia Locale di Jesi. Malgrado la volontà del Sindaco di prorogare tale incarico fino al termine del mandato amministrativo previsto per il prossimo mese di maggio, la Giunta comunale di Castel di Lama, ente in cui Lupidi è stato assunto, per proprie necessità, non ha potuto concedere la proroga.

Lupidi era stato chiamato alla guida della Polizia Locale di Jesi nel settembre del 2018 con un incarico triennale.

Nell’esprimere rammarico per l’impossibilità di continuare la proficua collaborazione, l’Amministrazione comunale avrà modo, ad inizio settembre, di tracciare un bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Locale in questi tre anni e assumerà i provvedimenti conseguenti.