Lupo in Vallesina, conoscerlo per conviverci

JESI – Il lupo, a seguito alla presenza di cinghiali e caprioli, già da alcuni anni frequenta il territorio della Vallesina, spingendosi quasi fino al mare. La sua presenza può incutere infondati allarmismi nelle persone, risvegliando ataviche paure, ingiustificate.

Per prevenire inutili allarmismi, informare sulle tecniche di prevenzione dei danni agli animali allevati e divulgare le caratteristiche e abitudini del lupo, la Riserva Ripa Bianca di Jesi e l’Ortolibreria di Jesi, presso quest’ultima in via Antonio Gramsci, 3, Jesi , organizzano domenica 23 febbraio alle 17.30 con replica alle 19.30 un incontro divulgativo con la presenza dell’esperto faunistica Jacopo Angelini del WWF Italia, la zooantropologa Margherita Buresta che presenterà il suo libro “ Dentro una nevicata” e il fotografo Salvo Contarino che metterà in mostra le sue foto e ci presenterà il suo libro. Sia il libri che le foto per chi le vorrà potranno essere acquistati.

L’incontro è il primo di quattro eventi con cadenza mensile, nati dalla collaborazione tra la Riserva Ripa Bianca e l’Ortolibreria di Jesi che riguarderanno gli impollinatori, i pesci e l’agricoltura ecologicamente sostenibile.