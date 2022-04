PIANELLO VALLESINA – E’ stato ritrovato senza vita questa mattina in una casa di campagna. Tragedia questa mattina a Pianello Vallesina per la scomparsa di un 55enne, collaboratore scolastico in un istituto locale. Da quanto si apprende si tratterebbe di un gesto volontario ma non si conoscono ancora le cause che avrebbero portato l’uomo a togliersi la vita. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari. Sul posto i carabinieri per i rilievi.