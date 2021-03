Maciste in cucina per la Caritas, a tutti distribuisce la sua pasta al fumé | Password Magazine

JESI – Stefano Marzi, proprietario del locale Mac Iste’s di Castelplanio, noto a tuti come “Maciste”, oggi ha cucinato nella mensa della Caritas dare un ulteriore contributo di solidarietà.

Dopo aver donato 150 kg di pasta alla Caritas di Jesi, destinati a mensa ed emporio, Maciste aveva espresso il desiderio di offrire un aiuto ancora più concreto per le persone che ne hanno bisogno, cioè poter cucinare per loro. Richiesta che è stata accolta dal direttore della Caritas jesina Marco D’Aurizio.

Oltre ad aver cucinato circa 40 porzioni della sua pasta al fumé, più quelle per gli addetti ai lavori, oggi Maciste ha distribuito anche i pasti all’esterno della struttura, poiché a causa del covid la sala mensa non è fruibile.

«Io sono nato nel 1948, ho visto la fame e non pensavo che tutto questo fosse possibile nel 2021: 4 milioni di persone in Italia si rivolgono alla Caritas – afferma Maciste -. Oggi ho visto anche alcune persone che erano miei clienti; si vergognavano ma io con una pacca sulle spalle li ho incoraggiati». Per gli utenti della Caritas è stata una bella sorpresa e lui fa sapere che tornerà a dare una mano, preparando un’altra sua creazione: «La prossima volta porterò sugo bianco con rucola al limone».

«Un gesto di solidarietà lodevole che si aggiunge ai 150 chili di pasta donati alcuni giorni fa – è il commento del direttore della Caritas Marco D’Aurizio -. Apprezziamo la buona volontà di un ristoratore che ha deciso di dedicare il suo tempo per venire a cucinare in Caritas, ancora di più se pensiamo al momento delicato che l’intero settore della ristorazione sta affrontando. Stamattina Maciste si è messo a servizio delle persone in difficoltà, cercando di soddisfare ogni esigenza: per questo non possiamo che ringraziarlo».

A cura di Chiara Petrucci