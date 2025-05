Maggio alla Biblioteca La Fornace fra incontri, concorsi, spettacoli e mostre - Password Magazine

Un mese di maggio davvero ricco di iniziative alla biblioteca “La Fornace” di Moie. Un mese da sempre speciale, che vede la struttura comunale aderire, ormai da anni, al “Maggio dei libri”, l’iniziativa nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. La biblioteca “La Fornace” ha fatto propria la campagna nazionale, dedicando il progetto ai bambini e alle loro famiglie. Si inizia giovedì 8 maggio, con l’autore Paolo Girolimini che incontrerà in biblioteca le scolaresche per parlare dei suoi libri “Le girafavole” e “Storie anconetane”.

Le iniziative legate al “Maggio dei libri” proseguiranno venerdì 16, alle ore 18, con la presentazione del libro “Millecento e una stella” di Sara Scarponi, psicologa e psicoterapeuta. Sono previste letture e un laboratorio dedicati al volume illustrato della casa editrice Babidi-Bù, insieme con una riflessione sul tema della perdita condotta dall’autrice che, con “Millecento è una stella”, vuole portare la luce negli occhi di chi si trova ad attraversare il dolore di un lutto.

Domenica 25 maggio, alle ore 18, ci sarà la presentazione del progetto “Primi passi verso la vita. 0 – 3 anni, un mondo tutto da scoprire”. Interverranno Gianna Scortichini, ideatrice e curatrice del progetto, Roberta Cesaroni, mental coach e coach adolesceniale, Alessandra Stronati, nutrizionista, Paolo Senesi, pediatra, Beatrice Guerri, insegnante presso il Nuovo Spazio Studio danza, Giovanni Perticaroli, presidente Avis Moie, e Sergio Santomo, presidente Ambalt. Modera l’incontro la giornalista Chiara Cascio. L’iniziativa è organizzata con l’associazione Ambalt ODT e l’Avis Moie. L’Ambalt nasce per assistere tutti i bambini oncoematologici e le loro famiglie.

La biblioteca organizza nel mese di maggio anche letture nei giardini delle scuole e al parco della Solidarietà, a cura dei volontari Nati per Leggere e Bookbox, e laboratori per bambini (venerdì 23 alle ore 17) a cura di Patry e Pamy (info e prenotazioni obbligatoria allo 0731-702206).

Sempre per i più piccoli è pensata l’iniziativa di sabato 24 maggio (ore 17), dal titolo “Cambiamo il mondo insieme un bambino alla volta – un viaggio con Still I Rise”. Attraverso la lettura di brani tratti dai libri di Nicolò Govoni, saranno ripercorse la storia, i valori e i pilastri di Still I Rise, insieme per i bambini di tutto il mondo.

Fra le novità di maggio a “La Fornace”, anche la nascita della “Biblioteca della Legalità”. È un progetto nazionale ideato e promosso da Fattoria della Legalità, Libera, ANM sottosezione di Pesaro, AIB Marche, Ibby Italia, Comune di Isola del Piano, ISIA Urbino e Forum del Libro. “BILL” nasce dall’osservazione che nel nostro Paese si legge ancora troppo poco. Al contrario le percentuali statistiche sulla criminalità sono drammaticamente alte e non riguardano solo il Sud Italia. Due emergenze che agiscono in ambiti nevralgici per la costruzione di cittadini consapevoli di un Paese avanzato: cultura e senso civico. Per questo la Biblioteca della Legalità si pone come strumento per diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia tra le giovani generazioni, attraverso la promozione della lettura. La biblioteca La Fornace ha acquistato la collezione ragionata del progetto composta da testi adatti a giovani lettori e non solo di circa 250 volumi tra albi illustrati, narrativa, saggistica e graphic novel.

Ma non basta. Insieme agli appuntamenti ricorrenti, nei due venerdì del 9 e del 23 maggio, alle ore 18, torna il “Silent Book club”: lettura silenziosa prima, chiacchiere poi. Nel mese di maggio il Silent Book Club Moie partecipa alla settima edizione dell’iniziativa “Libri salvati” promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche in ricordo dei roghi dei libri compiuti dai nazisti il 10 maggio 1933 a Berlino. I partecipanti potranno leggere brani di libri censurati nella storia, a propria scelta, per poi parlarne insieme e condividere riflessioni.

Ma a maggio torna anche il concorso “1 clic = 1 Kg di libri”, ovvero una caccia al libro nascosto. Si tratta della quinta edizione del contest che prevede tre tappe. Martedì 27 maggio e martedì 3 giugno, dalle 16.30 alle 18.30, la biblioteca “libererà” circa 300 libri in giro per il paese. Sono libri usati e regalati per il progetto Bookbox ma che non sono adatti per essere collocati nelle scatole. La Fornace cerca “liberatori di libri”, anche in squadra e possibilmente con una macchina, per distribuire i libri all’aperto o presso negozi compiacenti. Il paese verrà diviso in cinque zone che saranno abbinate a gruppi o a singoli che vorranno partecipare alla distribuzione (info e iscrizioni entro venerdì 23 maggio al numero 0731/702206 e info@bibliotecalafornace.it). Il secondo step è denominato “Read, play, click”. Per partecipare al gioco bisognerà scattare foto che attestino il giorno e il luogo del ritrovamento del libro, il titolo del libro, un commento. Le foto vanno postate nel commento del post “1 clic = 1 Kg di libri” fissato in alto nella pagina facebook della biblioteca La Fornace. Ci sarà tempo fino al 16 giugno per partecipare. Ogni giocatore può postare massimo 3 foto. Cosa si vince? Per le 5 foto che riceveranno più like il premio sarà 1Kg di libri + 1 bibliocard. L’ultima tappa del concorso sarà giovedì 27 giugno con le premiazioni.