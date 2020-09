Maiolati: 7 casi positivi, molti giovani. L'appello del sindaco alle famiglie | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Sette casi di positività sul territorio di Maiolati e oltre 30 persone in quarantena. Questo è il quadro dell’emergenza descritto dal sindaco Tiziano Consoli che, stamani, ha lanciato un appello ai cittadini sul rispetto delle regole di prevenzione. «Da maggio ad agosto non abbiamo avuto incrementi di covid, anzi eravamo arrivati allo zero – dice -. Purtroppo, in questa seconda fase di ripartenza, abbiamo registrato 7 casi di positività e oltre 30 quarantene fiduciarie di persone e familiari che hanno avuto contatti. Molti di questi casi positivi sono ragazzi». Da qui l’invito rivolto ai giovani dal Primo cittadino: «Continuate con il rispetto decoroso delle misure anticontagio del distanziamento e delle mascherine. Genitori, insistete con i vostri figli affinché rispettino queste regole fondamentali. Oggi i contagi quanto più colpiscono questi ragazzi che non tengono in considerazione gli accorgimenti per evitare il contagio». Gli altri positivi sono persone invece rientrate da viaggi all’esterno: «Il consiglio è evitare situazioni di viaggi all’estero o comunque rispettare le misure e adottare sempre un comportamento di responsabilità civica». Tanti sforzi per la riapertura delle scuole: «Faccio un appello a insegnanti e famiglie di rispettare le regole, evitate affollamenti la mattina prima del suono della campanella, nei momenti di arrivo e partenza. Non abbiamo ritenuto opportuno investire sui banchi a rotelle ma abbiamo recuperato i vecchi banchi, sopratutto per le scuole medie. Vorrei anche segnalarvi comportamenti scorretti nei parchi dove si vedono assembramenti. Prestiamo attenzione».

Infine un appunto sugli episodi di quest’estate relativi all’uso di ciclomotori o il parkour sugli edifici da parte dei giovanissimi, che hanno avuto come conseguenza anche ad incidenti gravi: «Invito i ragazzi ad evitare queste situazioni e rivolgo un appello ai genitori di maggiore controllo. «Saranno presto adottati provvedimenti, certi comportamenti devono essere corretti e segnalati alle famiglie».