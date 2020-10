Maiolati aderisce alla Catena Umana Perugia-Assisi per la Pace | Password Magazine

#CatenaUmana – L'appello di Marianna

Un breve appello per una lunga Catena UmanaL’11 ottobre è un giorno di opportunità, opportunità che non possono e non devono essere sprecate!È il giorno in cui manifestando possiamo dare risonanza alle voci più flebili dei soliti inascoltati.È il giorno in cui l’indifferenza di coloro che non vogliono ascoltare può essere scossa dalla nostra unione.È il giorno in cui la voce dei più deboli può venir fuori.Unisciti anche tu.Saremo una catena di persone legate da un filo che ci congiunge sia dentro che fuori, un filo che ci farà sentire e apparire più forti. Un momento di confronto e condivisione di idee organizzato in sicurezza, muniti di mascherine, distanti fisicamente ma vicini negli intenti.Insieme anche per dar voce alle tante persone che a causa della pandemia sono impossibilitate a partecipare …Marianna

