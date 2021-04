Maiolati, al via da oggi il rilascio certificati anagrafici in tabaccheria | Password Magazine

MOIE – Il sindaco Tiziano Consoli ha dato il via questa mattina mercoledì 7 aprile al servizio di rilascio dei certificati anagrafici in tabaccheria a Maiolati Spontini.

In questa fase aderiscono all’iniziativa quattro attività del territorio: la tabaccheria Mille Lire di Lucio Raponi, la cartolibreria Nuovi Orizzonti di Antonella Bragalli, il bar Janus di Luigi Fucili e la tabaccheria Artemio di Artemio Badiali.

In una seconda fase l’adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate Fit del Comune.

I certificati che saranno rilasciati sono quelli anagrafici di nascita, di morte, matrimonio, anagrafici di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di famiglia, Aire di stato libero, di unione civile e di convivenza.

Per ogni operazione di rilascio il costo è di 2 euro.

Il servizio nasce da una convenzione siglata tra il Comune e la Fit, la Federazione italiana tabaccai, con la collaborazione di Novares, società del gruppo Fit, con l’obiettivo di semplificare i servizi per i cittadini e le cittadine.