Maiolati, al via «L'Amministrazione in ascolto»: incontri pubblici con sindaco e Giunta comunale | Password Magazine

MOIE – Il sindaco Tiziano Consoli e la Giunta comunale incontreranno i cittadini in una serie di appuntamenti pubblici che si svolgeranno in maniera itinerante, nel capoluogo e nelle frazioni. L’iniziativa, denominata “L’Amministrazione in ascolto”, nasce dalla volontà di stimolare la partecipazione e il confronto.

«Abbiamo ritenuto doveroso – spiega il primo cittadino – realizzare questo percorso di ascolto, che vuole rappresentare anzitutto un segnale di vicinanza e di ripresa dopo l’esperienza dura della pandemia. E per riprogrammare il futuro, crediamo che il primo passo debba essere il dialogo, in presenza e nei territori, con i residenti del nostro Comune. Dalla fine di questo mese e per altri tre appuntamenti di luglio la Giunta comunale diventerà, così, itinerante e si metterà a disposizione dei cittadini per raccogliere indicazioni, suggerimenti e istanze da cui costruire insieme una ripresa e una ripartenza».

Per favorire la massima partecipazione, tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 21. Il primo appuntamento sarà lunedì prossimo, 28 giugno, con i residenti di Scisciano, nell’area antistante il Circolo ricreativo. A Maiolati Spontini capoluogo l’appuntamento sarà per lunedì 5 luglio, nella sede del Circolo cittadino. Il 12 luglio i rappresentanti dell’Amministrazione faranno tappa a Scorcelletti, per incontrare i residenti nell’area antistante il “Bar Smile”. A Moie, l’incontro con la cittadinanza sarà il 21 luglio, nel piazzale del polo culturale “La Fornace”.

Gli incontri si terranno all’aperto e nel rispetto delle normative anti-Covid. In caso di maltempo verranno comunicati luoghi chiusi con contingentamento di pubblico previsto dalla legge.