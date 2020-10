Maiolati, assembramenti e bivacchi notturni nei parchi: il sindaco li chiude | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Cinque casi di positività e 40 quarantene domiciliari. Sono i dati aggiornati sul territorio di Maiolati Spontini, illustrati dal sindaco Tiziano Consoli in un video diffuso stamani sui social e rivolto alla cittadinanza: «Dati in miglioramento, rispetto ai precedenti 11 casi e 31 quarantene fiduciarie, il che induce a pensare che c’è maggiore responsabilità e senso civico da parte di tutti – spiega -. Tuttavia, comportamenti scorretti si sono verificati nei parchi: alcuni giovani che si assembrano senza il rispetto delle regole, senza distanziamento e mascherine creando anche disturbo alla quiete pubblica durante la notte. Alcuni ragazzi hanno addirittura attaccato persone anziane che lamentavano il troppo rumore. Ci siamo sentiti in dovere di applicare un’ordinanza pubblica sicurezza che prevede il divieto di accesso ai parchi pubblici del territorio comunale dalle 20 alle 7 a partire dalla mezzanotte di lunedì 12 ottobre». Il provvedimento ha una duplice finalità: «Vuole evitare l’assembramento incontrollato di ragazzi e giovani nei parchi fino a tarda notte, che bivaccano e creano disturbo alla quiete pubblica- precisa Consoli – ed evitare che queste situazioni possano creare futuri casi di positività al Covid19».

Il sindaco spiega che non si tratta di un allarme ma di un messaggio di allerta che fa riflettere sulla situazione attuale e invita la popolazione al rispetto delle regole, ad evitare assembramenti e all’uso dei dispositivi di protezione individuale, come previsto dal decreto regionale: «Ad oggi non si sono verificati casi nelle scuole, il controllo del personale scolastico continua in modo certo e rigoroso. I casi di positività registrati sul territorio, inoltre, sono isolati e dunque non riconducibili a focolai».