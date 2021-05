Maiolati, campagna di screening anti-Covid fino al termine dell'anno scolastico | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – L’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare fino alla chiusura dell’anno scolastico la campagna di screening anti-Covid per gli alunni e le alunne dai 5 ai 14 anni che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a Moie e di ampliare la platea dei destinatari. Sarà possibile prendere appuntamento presso le farmacie “Moje” (tel. 0731702594), “Gianfranceschi” (0731813543) e “Falaschi” (0731701975).

Si potrà sottoporre al tampone, telefonando alle farmacie coinvolte, anche chi è dipendente del Comune, amministratori, consigliere e consiglieri comunali, appartenenti alla Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Media Vallesina, volontari della Protezione civile comunale e della Caritas di Moie e Maiolati Spontini, dipendenti delle cooperative che lavorano in biblioteca e in locali scolastici, personale dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia “Pallavicino” e dell’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” in servizio a Moie, persone incaricate nel progetto over 30, tirocinanti e borsisti che collaborano con i servizi comunali, parroco e vice-parroco dell’Unità pastorale di Maiolati Spontini-Moie-Scisciano. L’iniziativa è finanziata dal comune di Maiolati Spontini con i fondi Covid per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.

Si tratta del proseguimento e dell’ampliamento della seconda campagna, dopo quella di gennaio, decisa dalla Giunta per garantire una ripresa delle attività didattiche in sicurezza, stavolta dopo le vacanze pasquali. Lo screening è su base volontaria.