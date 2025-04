Maiolati celebra la Liberazione con una mostra sui padri costituenti - Password Magazine

Due proiezioni e la commemorazione istituzionale (11, 16, 23 e 25 aprile)

È ricco il programma delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale insieme con l’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” di Moie e le sezioni Anpi di Senigallia e della Mediavallesina, per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione.

Si parte venerdì prossimo, 11 aprile, con l’inaugurazione (ore 18,30), nella biblioteca La Fornace di Moie, della mostra di ritratti originali disegnati da Mabel Morri, affermata autrice e disegnatrice di fumetti, dal titolo “Madri e padri della Costituzione. Partigiane e partigiani antifasciste e antifascisti”. La personale, allestita nel tunnel del Polo culturale “eFFeMMe23”, proseguirà fino al 30 aprile e sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

La commemorazione dell’anniversario della Liberazione proseguirà nelle settimane successive con altri eventi. Mercoledì 16 aprile, alle ore 21, alla biblioteca La Fornace, ci sarà la proiezione del docufilm “Bella ciao per la libertà”. La pellicola della regista Giulia Giapponesi racconta di come, da inno dei partigiani, “Bella ciao” sia diventata una canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e colonna sonora della serie Netflix “La casa di Carta”, svelando i misteri, la genesi e la storia della canzone della Resistenza.

Il mercoledì successivo, 23 aprile, sempre in biblioteca alle ore 21, ci sarà la proiezione del film “Tina Anselmi, una vita per la democrazia”, film per la televisione del 2023 dedicato alla figura della politica, partigiana e prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica italiana.

Le celebrazioni culmineranno venerdì 25 aprile, con una serie di appuntamenti istituzionali nel capoluogo e nella frazione di Moie.