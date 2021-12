Maiolati, da lunedì l'ufficio Anagrafe a Moie. Dal 20 gennaio attivo anche nel capoluogo | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – L’Ufficio dell’area Servizi al cittadino riaprirà nella Delegazione comunale di via Fornace, a Moie, già da lunedì prossimo (20 dicembre), mentre da giovedì 20 gennaio tornerà ad essere operativo anche lo sportello del capoluogo, a Maiolati Spontini. Una riapertura, quella dell’Ufficio che comprende lo stato civile, l’anagrafe, oltre ai servizi demografici, elettorale, educativi e sociali, senza dubbio attesa dai cittadini, dopo il lungo stop legato alla pandemia, sia nella frazione a valle che nel centro collinare. La responsabile e gli operatori dell’area Servizi al cittadino si sono adoperati per assicurare di nuovo il ricevimento dell’utenza, tanto che a Moie si possono prenotare gli appuntamenti già per lunedì 20 dicembre per i Servizi demografici, per quelli educativi e sociali.

Dal terzo giovedì di gennaio partirà anche lo sportello di Maiolati Spontini, dove sarà garantita l’apertura settimanale, ogni giovedì mattina.

Sia nella frazione che nel capoluogo l’utenza sarà ricevuta previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 07317075228 e 07317075227 per i Servizi demografici; 07317075208 per i Servizi educativi e sociali.

L’Amministrazione comunale ricorda, comunque, che il rilascio dei certificati anagrafici avviene anche in tabaccheria, inoltre dal 15 novembre scorso è possibile scaricare in maniera autonoma e gratuita i certificati anagrafici senza doversi recare in Comune. Basta collegarsi al portale ANPR, Anagrafe nazionale popolazione residente, all’indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it/. È sufficiente accedere al proprio profilo utilizzando Spid, C.N.S. o C.I.E.