Maiolati, dal Comune attrezzature e contributo per aprire negozio di alimentari in paese | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Nuovo passo dell’Amministrazione comunale per creare le condizioni per la riapertura di un’attività commerciale a servizio del capoluogo collinare. Fino al prossimo 1° settembre è aperta la manifestazione di interesse finalizzata, appunto, all’apertura di un esercizio per la vendita di prodotti alimentari nel centro di Maiolati Spontini. Il Comune intende concedere ad eventuali operatori economici interessati per l’avvio dell’attività, in comodato d’uso gratuito, le attrezzature necessarie ed un contributo sul canone di locazione per i primi tre anni.

Nella seduta del Consiglio comunale di fine luglio era stato approvato l’ordine del giorno sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio che prevedeva, fra l’altro, lo stanziamento di 25.000 euro proprio per l’acquisto di banconi, scaffali e frigoriferi per consentire l’allestimento del negozio di alimentari.

Per maggiori informazioni si può consultare il bando all’indirizzo internet http://www.comune.maiolatispontini.an.it/c042023/po/mostra_news.php?id=468&area=H.