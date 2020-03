Maiolati, domani la disinfezione di vie e piazze specifico per Covid 19

MAIOLATI SPONTINI -Nel comune di Maiolati Spontini sarà attuata la disinfezione di alcune vie e piazze dove è maggiore la presenza di persone e mezzi. Dalle 22 di lunedì 16 marzo alle 5 di martedì 17 marzo il personale della ditta Quark srl di Jesi procederà alla disinfezione di via Risorgimento (da via Torrette a via Ancona), di via Clementina Nord tra via Ancona e via Fratelli Cervi, di Piazza Kennedy e Piazza del Mercato, del piazzale antistante la farmacia di via Manzoni, di Largo Nagy davanti al distretto sanitario, di via Cavour tra via Manzoni e via Ceccacci, di via Trieste tra via Ceccacci e via Giovanni XXIII.

Nella fascia oraria in cui avverrà il trattamento e nelle zone interessate si raccomanda la cittadinanza di tenere le finestre chiuse; di tenere gli animali in casa; di tenere il bucato all’interno; di non transitare a piedi e di coprire o mettere all’interno eventuali piante officinali o cibo.

Il trattamento di disinfezione è specifico per Covid 19.