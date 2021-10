Maiolati, domenica 'Camminata tra gli olivi' | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – L’Amministrazione comunale di Maiolati Spontini aderisce alla Giornata nazionale della “Camminata tra gli olivi” in programma domenica 24 ottobre.

La giornata inizierà alle ore 10 con il ritrovo nel parcheggio davanti alla sede comunale di Maiolati Spontini, nel capoluogo, e proseguirà con una visita ai luoghi spontiniani. Seguirà la sosta alla Casa dell’olio e della biodiversità di Maiolati Spontini dove sono presenti circa mille piante di ulivo, fra cui quelli storici. Qui, il dottor Tonino Cioccolanti, esperto olivicolo di Aioma (Associazione interregionale olivicola del Medio Adriatico) proporrà la degustazione di olii di qualità autoctone marchigiane. L’iniziativa sarà un’occasione per ristabilire un legame fra i cittadini e la propria terra, per far conoscere il paesaggio e promuovere il territorio.

Per la partecipazione è previsto un contributo di 5 euro a persona.

La giornata si concluderà con un pranzo nell’agriturismo “La collina degli ulivi”, al costo di 20 euro a persona. la prenotazione è obbligatoria al numero 3394818358, preferibilmente entro giovedì 21 ottobre (anche con un messaggio WhatsApp) indicando nome e cognome di chi aderisce all’iniziativa e l’eventuale partecipazione al pranzo.