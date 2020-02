Maiolati, eventi annullati in biblioteca, al Nido di Moie e al Teatro Spontini

MAIOLATI SPONTINI – L’incontro previsto per domani (giovedì 27 febbraio) all’asilo nido “Il Piccolo Principe” di Moie della rassegna “Benessere Genitori”, l’apertura della biblioteca nella prima domenica del mese e lo spettacolo della Stagione di prosa “Maurizio IV – Un Pirandello pulp” previsto per martedì 3 marzo al Teatro Spontini sono alcuni degli appuntamenti annullati a Maiolati Spontini a seguito dell’ordinanza del 25 febbraio firmata dal presidente della Regione Marche per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza che prevede anche la sospensione delle attività didattiche fino a mercoledì 4 marzo nonché dell’apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura, fra cui le biblioteche.

La biblioteca La Fornace comunica, inoltre, ai propri utenti che i prestiti in scadenza nelle giornate interessate dall’ordinanza potranno essere riconsegnati nelle giornate di giovedì 5 marzo (nell’orario dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19) e di sabato 7 marzo (dalle 10 alle 13), ovviamente senza sanzioni. Ma non basta. Nonostante la chiusura della struttura di Moie per l’emergenza Coronavirus, sarà possibile “vivere” la biblioteca anche da casa. Una modalità è quella del servizio Medialibrary, la piattaforma online, passata da 961 a 1.038 utenti nell’ultimo anno, da cui è possibile scaricare e-book o accedere a banche dati, quotidiani, video e brani musicali. Altri strumenti, inoltre, sono il sito, i canali social Facebook e Twitter de La Fornace e in più, la novità di questi giorni è la creazione dell’App della biblioteca La Fornace. Si chiama FM23 ed è scaricabile dagli store dei sistemi Android e Ios. Si possono trovare, fra l’altro, le news, le notizie sui corsi, gli eventi, le mostre.

Lo spazio biblioteca si vide, quindi, in modi nuovi e con finalità che vanno ben oltre la semplice consultazione dei libri. Recuperare informazioni, accedere ad Internet e consultare banche dati sono alcuni di questi.