Maiolati, festa per Augusta che compie 102 anni | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – L’assessora alla Cultura Tiziana Tobaldi e il medico di medicina generale Raffaella Beccaceci hanno festeggiato ieri (15 febbraio) i 102 anni della signora Augusta Mimmotti donandole delle primule fiorite e delle piante aromatiche che metterà a dimora nel suo orto. Un’iniziava che ha voluto, oltre che omaggiare la residente più anziana e farle sentire la vicinanza della comunità di Maiolati Spontini, anche sottolineare, con la presenza della dottoressa di famiglia, il ruolo della medicina sulla longevità.

E la signora Augusta ne è una testimonial anche per la sua scelta, lo scorso 11 dicembre, a 101 anni e 10 mesi, di rivolgersi al Centro Vaccinale di Moie per la somministrazione della terza dose del siero anti-Covid.

Augusta Mimmotti è nata a Serra San Quirico il 15 febbraio 1920 e anche il sindaco del suo paese di origine, Tommaso Borri, ha desiderato far arrivare alla signora i suoi auguri e complimenti per il traguardo raggiunto in condizioni ottimali.

Per festeggiare il suo compleanno, infatti, ha impastato le cresciole con il mattarello e nel primo giorno di sole dopo la pioggia di questi giorni ha piantato le piantine di patate nel suo orto, dopo aver vangato e zappato. Lavava le lenzuola a mano per le famiglie e, quando è arrivata la lavatrice in casa, ha continuato comunque ripassare i panni col vecchio metodo, perché non si fidava di quella nuova macchina.

L’assessora Tobaldi e la sua dottoressa di famiglia Beccaceci hanno incontrato la signora Augusta nel giorno del suo compleanno. Con la fibra forte e il desiderio di avere sempre qualcosa da fare, la signora ha raccontato di mantenersi in forma dedicandosi alle attività quotidiane e interessandosi di quello che succede nel paese e in famiglia.