Maiolati, giovane precipita dalle mura: soccorsi in azione | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Soccorsi in azione questa mattina nel borgo di Maiolati Spontini. Per cause in corso di accertamento, una ragazza è precipitata nel vuoto, cadendo da un’altura del centro storico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con i vigili del fuoco, soccorso alpino. Atterrata anche l’eliambulanza.

La giovane è stata estratta viva per il trasporto d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, le sue condizioni sarebbero stabili. Sul posto anche i carabinieri.

Notizia in aggiornamento