Maiolati, il Comune aderisce al progetto "NoiMarcheBikeLife" | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Valorizzare e far conoscere il territorio lavorando in rete. Sono le finalità del progetto di promozione turistica “NoiMarcheBikeLife”, al quale ha aderito anche il comune di Maiolati Spontini. La firma del protocollo d’intesa è avvenuta ieri (giovedì 3 marzo) nella Sala consiliare del comune di Civitanova Marche, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del sindaco di Civitanova Marche (capofila della rete) Fabrizio Ciarapica e dei rappresentati dei Comuni soci, fra cui Maiolati Spontini. Alla cerimonia è intervenuto il sindaco Tiziano Consoli, che ha sottoscritto il protocollo insieme con i primi cittadini marchigiani che hanno aderito alla rete.

«La finalità del progetto – spiega il sindaco Consoli – è quella di consolidare un rapporto di reciproca collaborazione allo scopo di migliorare l’accoglienza, l’informazione e la promozione turistica dei nostri territori. Fare squadra, interagire e lavorare insieme è essenziale per dare impulso al potenziale enorme delle nostre realtà. La sostenibilità e il coinvolgimento di associazioni locali, operatori turistici e produttori sono i punti di forza di questo progetto e stiamo già lavorando per predisporre la mappatura degli itinerari del nostro Comune insieme ai tecnici e alle associazioni».

Sono trentaquattro i Comuni soci tra cui, appunto, Maiolati Spontini. La rete è coordinata dalla Società Miconi srl, ideatrice e creatrice del progetto, esperta in marketing territoriale, che gestisce e realizza eventi ed iniziative utili alla promozione del territorio.

Il governatore Francesco Acquaroli ha espresso il sostegno della Regione Marche a questo progetto, per valorizzare il potenziale enorme e le tante eccellenze del territorio marchigiano. Borghi aperti, eventi culturali con visite guidate, iniziative naturalistiche e sportive in collaborazione con le associazioni locali, i ristoratori e i produttori.

Insomma un lavoro di squadra per promuovere un turismo sostenibile e per accogliere visitatori in un’offerta unica e variegata.