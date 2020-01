Maiolati, il sindaco Consoli smentisce: «Spugni resta come consigliere, ha solo riconsegnato deleghe»

MAIOLATI SPONTINI – «Il consigliere Giordano Spugni non si è dimesso, ha solo riconsegnato le deleghe per impegni lavoratavi ma resta attivo nella maggioranza». Con queste parole, il sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli chiarisce i fatti e spegne ogni allarmismo sulla vicenda dopo la pubblicazione del precedente articolo. «Non abbiamo perso nessun consigliere, nessun tassello – spiega -. La notizia delle sue dimissioni non è veritiera, ha ceduto le deleghe ai Lavori pubblici ma ricopre ancora il suo ruolo istituzionale».