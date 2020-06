Maiolati, il sindaco dispone la riapertura dei parchi | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Dopo che erano chiusi per il rischio assembramenti, il sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli ha disposto la riapertura dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree gioco con l’ordinanza sindacale n. 14 del 15 giugno, revocando così la precedente n. 13 del 28 maggio. Le nuove disposizioni (contenute nel DPGR n.194 del 12 giugno 2020, art.1 e nel DPCM dell’11 giugno 2020 e nel relativo allegato 8) dispongono la riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini e delle bambine, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti, per garantire l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco.