Maiolati, il sindaco incontra l'assessore regionale Saltamartini per campagna vaccini | Password Magazine

MOIE – Il sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli ha incontrato ieri pomeriggio (10 febbraio) l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini per discutere dell’organizzazione dell’imminente campagna vaccinale. Il confronto si è tenuto nella biblioteca La Fornace di Moie, alla presenza di Corrado Ceci, direttore Uoc Organizzazione dei servizi sanitari di base del distretto di Jesi, e ai medici di medicina generale Bruno Borioni e Pier Francesco Pierucci. L’obiettivo, come è stato sottolineato, è quello di mettere in piedi una campagna vaccinale che permetta la più ampia adesione possibile da parte della cittadinanza, e in particolare di quella che presenta maggiori fragilità.

Il sindaco Consoli ha confermato la disponibilità, come sede per la somministrazione delle dosi, del Centro comunale 6001 di Moie che, in occasione delle vaccinazioni antinfluenzali e dello screening agli studenti e agli operatori scolastici e comunali, ha permesso un’organizzazione ottimale, con procedure già sperimentate e testate con successo.

Riguardo alla vaccinazione della popolazione, i medici Borioni e Pierucci, referenti delle associazioni Medici di Medicina generale della Media Vallesina “Sergio Cascia” e Medici della Vallesina ed i suoi Castelli in Rete, in considerazione della loro vicinanza alle persone e della conoscenza diretta, hanno auspicato il coinvolgimento della medicina generale locale nell’ambito di un accordo regionale con l’assessorato alla Sanità.

Il comune di Maiolati Spontini, intanto, sta lavorando all’organizzazione di un confronto pubblico, in streaming, per presentare alla cittadinanza i temi legati alla vaccinazione.