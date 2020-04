Maiolati, il sindaco ringrazia Gresti per sanificazione auto e sicurezza Protezione civile

MAIOLATI SPONTINI – «Un gesto di attenzione verso la sicurezza di chi è al servizio degli altri che dimostra come la solidarietà e l’aiuto siano un cemento forte per la nostra comunità, capace di far superare prima e meglio momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo». È il grazie del sindaco Tiziano Consoli alla ditta di cui è titolare Alessandro Gresti, che si è offerta gratuitamente di eseguire la sanificazione all’ozono di quattro auto della Protezione civile di Maiolati Spontini e Castelplanio e ha donato ai volontari un pacco di 50 mascherine e 12 flaconi di detergenti per mani da tenere in auto.

L’operazione di sanificazione è avvenuta questa mattina (domenica 19 aprile) nel piazzale antistante il Centro operativo comunale, che ha sede nella Delegazione di Moie. Presenti il sindaco Consoli, il consigliere delegato alla Protezione civile Alessandro Amadio, il coordinatore comunale Marco Conti e diversi volontari.

«Grazie per la preziosa sensibilità – ha detto il sindaco Consoli – verso la sicurezza dei nostri volontari, ogni giorno al servizio della comunità, soprattutto delle persone più fragili e bisognose di aiuto. Questo gesto di attenzione e di amicizia è un incoraggiamento che ci dà forza e ci sprona a vivere questo momento con coraggio e speranza».

Il processo di sanificazione dell’abitacolo dell’auto con l’ozono «è ecologico, efficace e sicuro e – ha spiegato Gresti – permette l’eliminazione totale di batteri e virus di qualsiasi tipologia, di prevenire qualsiasi rischio di contagio. E quindi di essere certi che lo spazio sia salubre».