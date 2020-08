Maiolati, il sindaco Tiziano Consoli convola a nozze | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Centro storico di Maiolati Spontini questa mattina in festa per le nozze del sindaco Tiziano Consoli.

Oggi è stato il giorno del sì per il Primo cittadino che ha promesso amore eterno a Patrizia, portandola all’altare della chiesa di Santo Stefano di Maiolati. La cerimonia è stata celebrata dal vescovo Don Gerardo, poi il ritrovo in piazza davanti al teatro e al municipio dove gli sposi hanno incontrato dipendenti comunali e cittadini per gli auguri.

Un vero momento di festa a Maiolati, vissuto con entusiasmo dai presenti e dal pubblico del web, dopo che in rete hanno iniziato a girare i primi scatti del matrimonio.

Anche la redazione di Password augura agli sposi tanta felicità!