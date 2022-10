Maiolati, inaugura la «La bottega di Spontini»: nuovo negozio di alimentari nel capoluogo - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – «La bottega di Spontini» è il nome del negozio che segna il ritorno nel capoluogo, dopo quasi tre anni, di un’attività di vendita di prodotti alimentari.

Il Comune aveva emanato un bando, lo scorso giugno, per la fornitura in comodato d’uso gratuito di arredi e attrezzature finalizzati all’apertura di un negozio di prodotti alimentari nel capoluogo.

La bottega, nella quale si potranno acquistare specialità gastronomiche, frutta e verdura, cibi cotti e pronti da cuocere, sarà inaugurata domenica 30 ottobre alle ore 17, in via Celeste Erard al civico 31/33

Dopo l’inaugurazione di domenica, il negozio sarà aperto già da lunedì con i seguenti orari: mattino 7,30 – 13; pomeriggio 16,30 – 20. Riposo settimanale: domenica e lunedì pomeriggio.