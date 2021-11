Maiolati, istituita la Consulta giovanile. È possibile partecipare compilando il modulo | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI- L’Amministrazione comunale ha istituito la “Consulta Giovanile“, un organismo permanente in attuazione dei principi sanciti nello Statuto comunale e rappresentativo della comunità giovanile locale, finalizzata a svolgere un ruolo di consultazione e osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei giovani da parte dell’Amministrazione comunale. È una novità assoluta per il comune di Maiolati Spontini, fortemente voluta dalla Giunta e approvata all’unanimità in Consiglio comunale.

“Abbiamo fortemente voluto istituire la Consulta giovanile – spiega il sindaco Tiziano Consoli – anche nel nostro Comune per offrire la possibilità, ai residenti tra i 16 e i 29 anni, di essere coinvolti in prima persona nelle scelte amministrative. La Consulta ha il compito di dare pareri e di fare proposte alla Giunta e al Consiglio comunale ed è un luogo di crescita e di formazione alla democrazia, un’occasione di discussione e di confronto su questioni che riguardano il mondo giovanile, non solo a livello comunale, ma anche a livelli più alti come la sicurezza o la protezione dell’ambiente”.

Per essere ammessi a partecipare ai lavori della Consulta giovanile comunale bisogna manifestare la volontà di partecipare compilando l’apposito modulo di partecipazione che è online nel sito del Comune. L’obiettivo è procedere alla costituzione della Consulta in tempi brevi.

La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia operando in stretta collaborazione con i giovani e si avvale del supporto tecnico ed operativo dell’Assessorato alle Politiche giovanili. Collabora anche con il Consiglio comunale, il sindaco e la Giunta. È un organo consultivo dell’Amministrazione comunale, alla quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e può dare un parere non vincolante su tutte le iniziative promosse dal Consiglio comunale che riguardano i giovani.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Consulta approva una relazione sulle attività svolte durante l’anno e, tramite il presidente, ne trasmette copia al Consiglio comunale.

Sono organi della Consulta Giovanile il presidente, il vicepresidente e l’Assemblea dei partecipanti. Il presidente eletto dalla Consulta dura in carica per un periodo pari al mandato del Consiglio comunale.

Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche e le decisioni sono valide a condizione che partecipi al voto almeno 1/3 degli aventi diritto. Il numero dei partecipanti alla Consulta è illimitato. Sono partecipanti di diritto della Consulta senza diritto di voto il sindaco o l’assessore alle Politiche giovanili; due consiglieri di maggioranza e uno di minoranza che verranno individuati i due di maggioranza dal Capogruppo di maggioranza ed uno di minoranza di comune accordo dai Capigruppo di minoranza; il Sindaco/la Sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. I partecipanti di diritto alla Consulta Giovanile senza diritto di voto svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale.

L’Assemblea della Consulta può chiedere la partecipazione ai propri lavori, senza diritto di voto, di esperti; rappresentanti di Enti e Associazioni; funzionari e dipendenti comunali. La sede della Consulta Giovanile viene individuata in un locale messo a disposizione, anche in modo non esclusivo, dall’Amministrazione comunale.

La Consulta Giovanile non ha una scadenza prefissata, essendo un organo a libera adesione.