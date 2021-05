Maiolati, ladri in azione in via Boccolina | Password Magazine

MOIE – Allarme ladri in via Boccolina, la strada che collega la frazione di Moie al capoluogo di Maiolati. Almeno un paio le abitazioni finite negli ultimi giorni nel mirino dei malviventi, l’ultimo episodio risale allo scorso week end. «Sono entrati a casa mia rompendo il vetro della finestra – racconta una residente -. Hanno piegato la rete della recinzione per arrivare al terreno e si sono arrampicati». Un colpo però andato a vuoto, i ladri se ne sono andati senza asportare nulla. «Non hanno preso neanche gli spiccioli appoggiati su un mobile. Forse cercavano attrezzi o altri oggetti di valore che qui non c’erano». Il tentativo di furto è stato segnalato alle forze dell’ordine che nella giornata di ieri hanno effettuato un sopralluogo. Anche i residenti della zona, tramite passaparola, sono stati allertati del pericolo. I ladri avrebbero iniziato a operare su questa via nei giorni compresi tra il 1 e il 6 maggio, c’è anche chi afferma di aver visto un’auto sospetta, scura, di grossa cilindrata, sulla via. Saranno i carabinieri a ricostruire i fatti e fare le dovute indagini sull’accaduto.