Maiolati, l'Ufficio anagrafe si sposta a Moie. Gruppo di cittadini in protesta | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – L’Ufficio dell’area Servizi al cittadino, che comprende lo stato civile, l’anagrafe, oltre ai servizi demografici, elettorale, educativi e sociali, riaprirà dal prossimo 20 gennaio, dopo lo stop legato alla pandemia, a Moie, nella Delegazione comunale di via Fornace.

LE POLEMICHE. La notizia ha suscitato polemiche da parte di alcuni cittadini di Moie e Maiolati che hanno avviato anche una raccolta firme per opporsi alla decisione con una diffida: «Le motivazioni addotte dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale nelle sedi istituzionali a giustificazione di tale decisione sarebbero riconducibili sia al calo persistente del personale, cui si è assistito negli ultimi tempi a seguito dei pensionamenti, sia alle numerose rimostranze da parte dei cittadini residenti a Moie che hanno lamentato la costante chiusura degli uffici per lo svolgimento delle pratiche di anagrafe e stato civile, chiusure predisposte a causa della pandemia dal mese di marzo 2020 ad oggi – dicono in una nota -se è un dato di fatto l’attaccamento all’Istituzione Comunale degli abitanti del Capoluogo, altrettanto evidente è il fatto che questa decisione dell’amministrazione, se messa in atto, costituirà la prima azione concreta e fondamentale per il trasferimento del Comune a Moie, funzionale magari non all’attuale ma sicuramente a qualsiasi altra Amministrazione nei prossimi mandati; difficile sarà infatti mantenere una efficienza ed efficacia per un ente piccolo quale è il comune di Maiolati Spontini che si troverà a lavorare su sedi distaccate. Gli abitanti del Capoluogo non vogliono che questo accada e quello che, con ogni probabilità, agli occhi degli amministratori appare come una semplice azione di riorganizzazione, per loro assume un significato fondamentale: si sta sottraendo loro la dignità di cittadini del già mal ridotto Capoluogo senza portare vantaggio alcuno a tutta la cittadinanza. Pertanto diffidiamo l’Amministrazione Comunale al trasferimento dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile nelle sedi della delegazione comunale di Moie».

In segno di contestazione verso questa misura è stato posto uno striscione dinnanzi alla Residenza Municipale con la scritta: «Ora portate via il colle» a testimoniare l’ormai sensazione di abbandono del Capoluogo.

L’OPPOSIZIONE. Così il gruppo all’opposizione Percorso civico: «E’ gravissimo ed inconcepibile che l’Amministrazione Comunale abbia mantenuto chiuso l’Ufficio Anagrafe a Moie, centro di 6000 abitanti, da marzo 2020, con l’esplosione della pandemia. Per qualsiasi necessità inerente questo servizio i cittadini delle popolosa frazione si sono dovuti recare nel capoluogo perché solo lì riceve per appuntamento, con enormi disagi per le persone. Ora, per rimediare a questo grave errore, dagli uffici comunali trapela che si inizia da lunedì un’operazione perentoria e netta, ovvero di traferire in toto la Sede dell’Ufficio Anagrafe dal capoluogo a Moie. Atti ufficiali non sono pervenuti, ma qualora confermassero, questa apparirebbe come un’operazione studiata per annebbiare la grave mancanza fin qui perpetrata ai danni della cittadinanza che necessita ed ha diritto al ripristino immediato del servizio interrotto, riorganizzato dalle figure apicali preposte e da chi ci amministra.

Al fine di contemperare la carenza di un’unità di personale che si protrae già da prima della pandemia, vanno sfruttate ed ottimizzate le variabili positive che dalla chiusura ad oggi l’Amministrazione ha attuato, quali ad esempio l’affidamento della gestione ad enti esterni di servizi propri di questo settore, come l’asilo nido all’Asp di Jesi, la convenzione con i tabaccai per il rilascio dei certificati oltre alla possibilità di scaricarsi da casa tramite lo Spid ben 14 certificati anagrafici.

Emerge chiaramente pertanto la carenza di organizzazione e di amministrazione. Il trasferimento della sede dell’ufficio anagrafe non moltiplicherebbe il personale e due sportelli dovrebbero comunque rimanere aperti per l’utenza, ecco perché risulterebbe fumosa e senza alcun reale vantaggio in termini di servizi per tutta la popolazione, oltre che dannosa, perché avrebbe come risultato solo l’impoverimento umano e strutturale del capoluogo di cui la Sede Comunale tutta, e quindi anche l’Anagrafe fa innegabilmente parte.

Oramai è noto a tutti che la Pubblica Amministrazione è in grado di svolgere e produrre servizi da qualsiasi luogo si trovi l’impiegato, tranne lo sportello all’utenza chiaramente. Per questo motivo la delegazione di Moie deve immediatamente tornare operativa ed a tal fine non è necessario pensare di trasferire la sede dell’intero ufficio».

IL SINDACO REPLICA. «Sarà possibile ottimizzare il servizio – spiega il sindaco Tiziano Consoli – grazie al fatto che la sede principale dell’Ufficio sarà dislocata a Moie, dove si trovano anche i servizi educativi e i servizi sociali. Questo non significa che il capoluogo non avrà più uno sportello per i cittadini. Anzi. Entrambe le sedi, quella di Maiolati Spontini e quella di Moie, riceveranno, fino al termine dell’emergenza pandemica, su appuntamento. In seguito ci sarà una rimodulazione degli orari di ricevimento che continuerà a garantire il servizio sia nel capoluogo che nella frazione a valle. Per la sede di Maiolati Spontini, infatti, è stata inoltrata ormai da tempo al Ministero dell’Interno, e siamo fiduciosi che a breve ci venga accordata, la richiesta di una seconda postazione CIA, ossia la carta di identità elettronica, per consentire lo svolgimento dei conseguenti adempimenti. Si tratta, quindi, solo di una dislocazione interna dell’ufficio. La riapertura dello sportello di Moie è un impegno che ci siamo assunti come Giunta comunale per rispondere alle tante richieste di una comunità, quella della popolosa frazione, dove circa un quarto dei residenti ha più di 65 anni. L’interruzione del servizio nella Delegazione di Moie, sia per le normative legate al Covid sia per mancanza di personale, ha rappresentato un disagio al quale occorreva dare una risposta. Con la riorganizzazione che abbiamo studiato, da gennaio l’Ufficio servizi al cittadino tornerà ad essere fruibile, per ora tramite appuntamento, sia a Moie che a Maiolati Spontini».

Sempre per dare un servizio il più possibile capillare e vicino ai cittadini, dallo scorso aprile è partita nel Comune, per volontà dell’Amministrazione, la sperimentazione del servizio di rilascio dei certificati anagrafici in tabaccheria, dove possono essere richiesti documenti come il certificato di residenza o dello stato di famiglia. Le prime attività ad aderire sono state due nel capuluogo e due a Moie. Inoltre, dal 15 novembre scorso è possibile scaricare in maniera autonoma e gratuita i certificati anagrafici senza doversi recare in Comune.

Basta collegarsi al portale ANPR, Anagrafe nazionale popolazione residente, all’indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it/. È sufficiente accedere al proprio profilo utilizzando Spid, C.N.S. o C.I.E.