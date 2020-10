Maiolati, nei parchi colonnine per erogare gel igienizzante | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Nell’ambito delle misure per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, l’Amministrazione comunale ha provveduto a sistemare, in otto parchi del territorio comunale, degli erogatori di gel igienizzante per le mani. Si tratta di colonnine che consentono di far uscire il liquido, a base di una soluzione alcolica che consente di neutralizzare l’eventuale presenza di Covid-19, pigiando semplicemente una pedana con il piede. Si evita, quindi, di toccare il dispenser con le mani per ridurre quasiasi possibilità di contagio.

«Abbiamo pensato – spiega il vicesindaco Mario Pastori – che sistemare l’erogatore nei parchi rappresenti non solo una misura pratica e concreta ma anche un modo per ricordare, a quanti frequentano aree pubbliche, l’importanza di rispettare semplici regole per tutelare se stessi e gli altri e per contenere la diffusione del Coronavirus. Invitiamo ad un utilizzo corretto delle colonnine visto che sono un bene di tutti e dobbiamo averne cura».

Le colonnine sono presenti a Moie nell’area verde di via Giotto, nei parchi Nassirja, Parco Borsellino e nell’area cani via Fabriano, nelle aree giochi di Scisciano e di Scorcelletti e altri due a Maiolati Spontini, nel parco Colle Celeste. Ogni erogatore ha un costo di 119 euro.