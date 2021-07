Maiolati, "Percorsi d'estate": al via i laboratori sui cinque sensi | Password Magazine

MOIE – Il cartellone di “Percorsi d’estate”, proposto dal Comune in collaborazione con la biblioteca “La Fornace” e il Caffè letterario, la Pro loco Maiolati Spontini, l’associazione Ar.Co, il fotoclub “Effeunopuntouno” e la Casa dell’Olio e della biodiversità, è anche un viaggio attraverso i cinque sensi. Lo propone, con una serie di laboratori che prenderanno il via il prossimo 10 luglio, l’associazione Ar.Co. che riunisce artigiani e commercianti di Moie e Maiolati Spontini. Si tratta di percorsi sensoriali, gratuiti e su prenotazione, all’interno degli esercizi artigianali e commerciali.

«Abbiamo pensato – spiega la presidente di Ar.Co. Gianna Scortechini – al territorio visto come un museo a cielo aperto dove tutto è bellezza e la sua narrazione

viene fatta attraverso l’uso dei 5 sensi. Sarà un viaggio che ci porta alla scoperta del patrimonio storico, artistico, culturale, artigianale ed enogastronomico del territorio».

Si inizia con il tatto e le mani, indispensabili per gli artigiani che con la manualità realizzano prodotti unici e irripetibili. Il primo laboratorio sarà quello del corniciao Virgilio Contadini che il 10 luglio, dalle 21 alle 23, aprirà la sua bottega ai bambini e ragazzi che volessero cimentarsi con la doratura. Venerdì 16 luglio dalle 18 in poi sarà la volta di Simona Taini per Clementina 31 con il Laboratorio dei Ricordi. Si potrà realizzare un gessetto profumato da portare a casa per spandere la fragranza preferita.

Venerdì 23 luglio dalle 18 sarà la volta del Laboratorio di carta e penna, con un viaggio nel mondo della carta per scoprire che dagli scarti alimentari o tessili si possono ricavare delle carte e dare vita in un circuito virtuoso dove nulla si spreca. La seconda parte sarà dedicata alla penna, strumento necessario alla scrittura. Venerdì 30 luglio, sempre dalle 18, sarà il turno di Laura Omenetti che proporrà “Un filo, un uncinetto e il gioco è fatto!”, nel laboratorio del Ditale Magico. L’olfatto sarà sollecitato dal laboratorio de l’Essenziale di Paola Cuicchi il 14 luglio (sempre ore 18) proporrà un piacevole percorso tutto profumato. Per l’udito sarà il turno della libreria “Togliti il pensiero”, con un laboratorio di lettura in programma il 21 luglio.

Tutti i laboratori saranno gratuiti ma è richiesta la prenotazione per le misure anti Covid. Si terranno nelle attività che li propongono tranne quello dedicato a carta e penna che si svolgerà alla biblioteca La Fornace.