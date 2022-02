Maiolati, Percorso Civico: «Investimenti e politiche abitative contro calo demografico» | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Attuazione di politiche abitative per favorire l’arrivo di nuovi cittadini nel territorio Maiolatese: questo è il contenuto dell’interrogazione consiliare, depositata lo scorso novembre dal gruppo di minoranza Percorso Civico.

«Questa interrogazione contiene delle proposte operative per ragionare insieme su come favorire l’arrivo di nuovi futuri concittadini» fanno sapere da Percorso Civico.

In una nota le consigliere Silvia Badiali e Irene Bini evidenziano le richieste poste in essere alla Giunta:

«Proprio in considerazione dell’ aumento delle richieste di affitto nel nostro comune, nelle frazioni così come nel capoluogo, si chiedeva al Sindaco di procedere ad un censimento degli immobili liberi, di valutare ulteriori riduzioni delle aliquote dei contributi di pertinenza comunali ( IMU e TARI) e di programmare politiche volte a favorire la locazione per lavoratori e/o giovani coppie».

Soffermandosi su questi temi Percorso Civica sottolinea l’importanza del confronto nell’agire politico e quindi il ruolo propositivo proprio dell’opposizione.

«Fortemente convinti che la politica non debba rappresentare occasione per polemiche sterili e continue ripicche tra avversari, ma debba poggiare su dialogo e confronto reciproco, in questi anni abbiamo avanzato diverse e articolate proposte legate al rilancio del nostro territorio. Proposte che al momento, non hanno ricevuto alcuna attenzione da parte della Giunta.

Siamo convinti che il rilancio di un territorio, passi necessariamente attraverso interventi concreti delle amministrazioni locali, e in questa particolare contingenza ci riferiamo alle politiche abitative che rappresenterebbero un tassello del puzzle da mettere in campo».

Da qui le consigliere d’opposizione partono per descrivere l’evoluzione storica che ha avuto il mercato mobiliare e quindi la demografia nel territorio maiolatese, ma in generale in tutta Italia, negli ultimi 20 anni.

«Agli inizi degli anni 2000 – si legge- Maiolati Spontini ha assistito ad una rapida crescita demografica determinata non tanto dall’aumento dei nuovi nati, quanto dall’attrattività che il nostro comune ha rappresentato in termini di qualità dei servizi offerti e per la presenza di un mercato immobiliare vivo e in buona salute che offriva case a costi minori, rispetto ad esempio a Jesi.

Le scelte amministrative fatte in quegli anni si spinsero quindi al massimo, corroborate proprio da queste tendenze oggettive.

La successiva crisi del mercato immobiliare, che anticipò quella economica,determinò una battuta d’arresto del sistema Italia, e Maiolati Spontini non fece eccezione».

A questo punto l’attenzione ritorna al presente e sulle modalità di affrontare la sfida di riqualificazione demografica nella zona di nostro riferimento.

«Oggi la sfida per tutti noi sarà capire, se e in che modo, provare a riprendere il trend di cittadinanza col segno positivo. E’ evidente che il mercato immobiliare oggi, concede segni di ripresa, la domanda è se questa Amministrazione sarà in grado di agganciarli o si limiterà a subirli.

La riflessione che vogliamo fare insieme sarà sul come tornare ad essere attrattivi,

sul come riuscire con l’esistente, ad essere di nuovo competitivi.

La scuola, i servizi, le attività economiche, sono elementi da rimettere insieme, parti di un quadro che negli anni ha sempre rappresentato e vogliamo continui a rappresentare, una cittadina viva e vitale, in cui tanti hanno scelto di vivere.

Se non capiamo che il problema vero è la comunità che si sta svuotando diremmo che la scuola è troppo grande, il campo sportivo è troppo grande, la palestra è troppo grande, la piscina è troppo grande, le attività commerciali sono troppe, le associazioni sono troppe…

Però non è mettendo in discussione servizi di qualità che si può pensare di risolvere il problema. Anzi sarebbe solo un gioco a perdere».

Ora la chiusura del gruppo di minoranza maiolatese con riferimento all’utilizzo delle risorse inerenti il PNRR e la richiesta all’amministrazione comunale rispetto ai progetti che si intendono attuare.

«Con lungimiranza dobbiamo pensare non solo all’ oggi ma al domani e anche al dopodomani e impegnarci per creare condizioni di nuovo favorevoli.

Da questo punto di vista le risorse del PNRR e i mesi che verranno saranno decisivi, le risorse ci sono e se correttamente agganciate rappresenteranno un volano per il prossimo futuro.

Abbiamo a tal proposito già chiesto e aspettiamo informazioni dal Sindaco su quali progetti sono stati messi in cantiere dalla sua Amministrazione.

Crediamo che il particolare momento storico dovrebbe portare gli amministratori a favorire e non ostacolare, ragionamenti e politiche condivise con le minoranze, con la comunità e con gli altri enti locali. Politiche ispirate alla migliore pianificazione di un territorio in termini di strutture e servizi volti a garantire il benessere dei cittadini».