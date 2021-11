Maiolati, riprese le attività al centro vaccinale 6001 | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI- È ripartita questa mattina a pieno regime l’attività del centro vaccinale di prossimità di Maiolati Spontini situato presso il centro comunale 6001.

Quasi 300 le prenotazioni per la sola giornata di oggi con medici e volontari impegnati dalle prime ore della mattina per il corretto svolgimento delle attività, in conformità con i protocolli.

La ripartenza delle attività vaccinali a Maiolati Spontini è stata decisa a seguito della necessità di capillarizzare ancora meglio la campagna di vaccinazione per cercare di abbattere il grande nemico del covid, concentrandosi molto anche sulla somministrazione della terza dose.

Il centro 6001, come già avvenuto negli scorsi mesi, sarà il punto di riferimento non solo del comune di Maiolati Spontini ma anche e soprattutto dell’intero territorio della Vallesina, essendo realizzato grazie all’impegno anche di altri 7 comuni quali Castelbellino, Castelplanio, Monte Roberto, Rosora, Mergo, Poggio San Marcello, Montecarotto.

Proprio con i rappresentanti di queste amministrazioni comunali è stata presentata la nuova fase del centro vaccinale 6001 tramite una conferenza stampa cui hanno preso parte anche il presidente del consiglio regionale Dino Latini, il responsabile del distretto sanitario dottor Corrado Ceci, il responsabile provinciale della Protezione Civile Lorenzo Mazzieri e il rappresentante della Croce Rossa locale Sauro Carbini.

«La vaccinazione è importante in questa fase, abbiamo capito che la prevenzione funziona e con la terza dose potremmo dare una decisiva spallata al virus. Solo tramite l’unione e sinergie reciproche potremmo uscire da questa situazione e ritornare a sperare in un futuro migliore» così il sindaco Consoli ha voluto sottolineare il decisivo ruolo del vaccino per la ripartenza del Paese.

Al sindaco maiolatese fa eco Dino Latini: «Un sistema come questo è la giusta risposta da dare in questa guerra – afferma il presidente del consiglio regionale che insiste – un così avanzato sistema sinergico deve essere alla base per realizzare una effettiva sanità del territorio».

Anche il dottor Ceci riprende la metafora della guerra: «Siamo in guerra e il vaccino è lo strumento per sconfiggere il nostro nemico, il focolaio di Rosora ci ha dimostrato che il vaccino funziona, essendo stati proporzionalmente pochissimi gli effettivi decessi per covid. Questo centro vaccinale è un grande esempio di medicina di prossimità e abbattendo le ultime barriere sopratutto burocratiche stiamo gradualmente mettendo in sicurezza molti soggetti fragili».

Sia la Croce rossa che la Protezione civile, intervenute con i loro rappresentanti, hanno espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi mesi e per quello che sarà il lavoro da svolgere.

Nello specifico il coordinatore della Protezione civile Mazzieri ha voluto ringraziare i sindaci e le Amministrazioni comunali, chiedendo tuttavia a quest’ultime un ulteriore sforzo per mettere in condizioni sempre migliori la Protezione civile e permettergli «di allentare quella stanchezza che dopo infinite giornate di lavoro da quasi 2 anni a questa parte, inizia a farsi sentire».

A concludere la presentazione è intervenuta l’assessore alle politiche sociali di Maiolati Spontini Beatrice Testadiferro: «C’è stato tanto lavoro da fare in poco tempo, ma l’alleanza tra scienza e politica è fondamentale. Questa sinergia tra i comuni rappresenta un grande segnale per la comunità e segnala un grande spirito di collaborazione su temi centrali».

In questo primo periodo per prenotare la vaccinazione è possibile contattare il numero 0731 7075209, però a breve sarà possibile prenotare in maniera telematica tramite app o siti istituzionali della Croce Rossa e dei vari comuni.