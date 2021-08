Maiolati Spontini, a fuoco campi in via Monteschiavo: indagato apicoltore | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Mezz’ettaro di terreno finito in fiamme oggi a Maiolati Spontini. L’allarme è scattato questa mattina, intorno alle 12, in via Monteschiavo. Alimentate dalle raffiche di vento, le fiamme si sono facilmente propagate intaccando arbusti e sterpaglie. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, con 14 uomini e 6 mezzi, che hanno domato e circoscritto l’incendio. Le operazioni di bonifica si sono concluse nel primo pomeriggio. Per le indagini i Carabinieri forestali, agli ordini del Ten. Col. Simone Cecchini, Comandante del NIPAAF di Ancona: secondo i primi rilievi effettuati, il punto di insorgenza è stato individuato in prossimità di alcune arnie. L’ipotesi è di incendio colposo. Secondo prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe scaturito da uno strumento utilizzato nel settore dell’apicoltura durante l’attività di manutenzione delle arnie. Indagato un apicoltore di 63 anni, residente a Castelbellino: l’uomo avrebbe infatti appoggiato a terra l’arnese con la fiamma presente, facendo partire il fuoco. Si tratta del settimo rogo in Vallesina da inizio agosto, se si contano anche quelli nelle campagne di Jesi, Castelbellino, Castelplanio e Mergo.