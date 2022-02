Maiolati Spontini, l'Amministrazione celebra il «Giorno del ricordo» | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – L’Amministrazione comunale celebra il “Giorno del ricordo”, per i Martiri delle foibe e l’esodo dall’Istria e dalla Dalmazia, facendo proprie le parole di Walter Veltroni, tratte dalla prefazione del suo libro “Sopravvissuti e dimenticati”. “È necessario coltivare una memoria intera. Leggere insieme e far conoscere, in primo luogo ai giovani, tutte le pagine della nostra vicenda nazionale, comprese quelle più dolorose, quelle per troppo tempo rimosse… Avere memoria, riconoscere la propria storia e il proprio dolore serve anche a questo: a far crescere una storia comune, a rafforzare un valore civile condiviso, a costruire un futuro migliore”.

Vista la situazione pandemica, il sindaco Tiziano Consoli, gli assessori e gli amministratori comunali hanno voluto sottolineare la ricorrenza del 10 febbraio senza manifestazioni pubbliche ma con la diffusione di un manifesto.

«La Repubblica – si legge – riconosce il 10 febbraio quale Giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

Nel manifesto si ricorda anche, col supporto di alcune immagini, che almeno diecimila persone, negli anni drammatici a cavallo del 1945, sono state torturate e uccise a Trieste e nell’Istria e, in gran parte, vennero gettate (molte ancora vive), dentro le voragini naturali disseminare sull’altopiano del Carso, le “foibe”. Ma non solo. Ben 350.000 italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, dovettero scappare e abbandonare la loro terra, le case, il lavoro, gli amici e gli affetti.