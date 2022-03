Maiolati, torna il covid alla casa di riposo | Password Magazine

MAIOLATI- Si presenta per la seconda volta l’ombra del covid sulla Casa di riposo di Maiolati Spontini. Tredici mesi dopo, il virus torna a fare paura nella struttura della Fondazione Gaspare Spontini; sono 21 gli ospiti attualmente positivi, 6 quelli negativi e 2 gli ospedalizzati ante covid. Positivi anche alcuni operatori impiegati nella struttura, i quali sono stati sostituiti dalla cooperativa che gestisce il personale della struttura, la ASS.COOP.

Dalla fondazione Spontini tranquillizzano sulle condizioni degli utenti:

“Gli ospiti non hanno la febbre e sono in buone condizioni.

Il presidente Ivano Zamporrlini ringrazia contestualmente l’Asur che ha prontamente attivato l’Usca che si è recato in struttura, tutti i dipendenti e la cooperativa Asscoop per aver sostituito prontamente il personale in malattia o positivo.”