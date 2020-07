Maiolati, torna la fiera di Sant'Anna | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Maiolati Spontini rinnova l’appuntamento con la tradizione e lo shopping all’aria aperta anche quest’anno, nel rispetto delle misure per il contenimento del Coronavirus. Parliamo della fiera di Sant’Anna che animerà, domenica 26 luglio, dalle 7,30 di mattina e per l’intera giornata, fino alle 20, il capoluogo collinare, nel tratto che va dal Municipio, passando per via Celeste Erard, fino al Colle Celeste. Uno spazio che consente di mantenere il distanziamento sociale, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina e di adottare tutti gli accorgimenti delle prescrizioni anti-Covid.

Gli operatori saranno una trentina, come negli anni passati, e a tutti, prima di allestire il proprio stand, sarà effettuato il controllo della temperatura da parte della Polizia locale.

Sarà, quindi, una domenica da trascorrere nel capoluogo collinare, vivacizzato dalla presenza di bancarelle che esporranno vari tipi di merci, dall’abbigliamento all’oggettistica fino all’artigianato e all’hobbistica, ospitati, questi ultimi, all’interno del parco Colle Celeste.

Si potranno acquistare prodotti di artigianato artistico anche nell’atrio del Teatro comunale, in largo Giannino Pastori, dove il Gruppo missionario e attività caritative della parrocchia Santo Stefano di Maiolati organizza una pesca di beneficenza. Una parte del ricavato sarà devoluto all’ospedale Salesi di Ancona e alle opere di don Luigi Carrescia in Brasile. La pesca continuerà anche nelle domeniche successive, dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19,30, fino al 31 agosto.

Sempre domenica 26 luglio, oltre che fare shopping, passeggiare fra le bancarelle, ammirare le creazioni artigianali, godere dell’aria fresca e del verde del parco, si potrà visitare la Casa Museo Gaspare Spontini. La struttura, infatti, è aperta tutte le domeniche di luglio, con orario dalle 15,30 alle 19,30.